المحكمة تواجه متهمى "جبهة النصرة" بكتب سيد قطب

08 يونيو 2019 - 02:02 م

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جبهة النصرة"، وبرز في بداية العرض سلاح ناري تبين أنه مسدس مُحدث صوت، يخص المتهم التاسع عطية محمد عطية شبل شحاتة.

وأمرت المحكمة بإخراج المُتهم من القفص،مؤكدًا أنه يعمل حاليًا في العقارات، وكان ضابط سابق بالقوات المسلحة، خدم في الفترة بين 2004 حتى 2009، وجرى إحالته للتعاقد نظرًا لظروفه النفسية التي ألمت به، مشيرًا إلى تنقله لأماكن بعيدة، وأنكر المُتهم صلته بالحرز.

وبينت المحكمة مجموعة من الأحراز عبارة عن 14 كتاب، الكتائب الأول بعنوان في ظلال القرآن لسيد قطب، أما الثاني فكان بعنوان نواقض الإيمان العملية و القولية لعبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف ، أما الثالث فيحمل ذات العنوان الأول في ظلال القرآن لسيد قطب، والرابع البحث عن اليقين لدكتور خالد أبو شادي، والخامس بعنوان القواعد المُثلي في صفات الله و أسماءه الحسنى لمحمد بن صالح العثيمين.

وضمت الكتب كتاب الآخر بعنوان نقل الذكريات المراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية تأليف و إعداد كل من كرم محمد زهدي و ناجح إبراهيم و علي محمد علي الشريف و أسامة إبراهيم حافظ و حمدي عبد الرحمن عبد العظيم و فؤاد محمد و عاصم عبد الماجد محمد و محمد عصام دربالة، وكتاب مجانبة أهل الثبور تأليف عبد العزيز بن فيصل الراجحي، وأوهام الملحدين أوهي من بيت العنكبوت بقلم شحاتة صبري، وضمت الكتب كتاب لرفاعي سرور بعنوان أصحاب الإخدود، و إتحاف الأماجد تأليف أبي أنس السيد بن عبد المقصود، وكتاب حُكم الجاهلية تأليف الشيخ العلامة المُحدث أبو الأشبال أحمد محمد شاكر، وكتيبين صغيرين أحدهما باسم كيف نفهم التوحيد بقلم محمد أحمد باشميل، وكتاب وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المُنكر تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم و الدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى و محمد الجمل و جمال أحمد.

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر.