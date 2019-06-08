مذكرة ساخنة من مجلس الأهلي لـ"الجبلاية"

08 يونيو 2019 - 01:45 م

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي، مذكرة صباح اليوم لاتحاد الكرة يؤكد فيها عدم التفريط في حق الفريق ببطولة الدوري هذا الموسم.

وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التى لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف هذا فضلاً عن غياب العدالة بين الأندية خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.

ورصدت إدارة الأهلي قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها وتأجيل المباريات المؤجلة للمنافسين وعدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات وما بين لقاءات الأهلي الذي أدى مباراة كل 72 ساعة على مدار 8 مواجهات في الوقت الذي لم يلتزم فيه المنافس بهذا الفارق الزمني عند إقامة مؤجلاته.

وتطرقت مذكرة الأهلي إلى عدم تقدير عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة والذي عمل على استهلاكه وكان كافيًا لاستكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية وتجاهل الاتحاد للإساءات العلنية التي جاءت في حق القائمين على إدارة اللعبة والحكام من مسئولين في المنظومة الرياضية دون حسيب أو رقيب.

وكشف النادي الأهلي فى مذكرته عن مسؤلية الاتحاد بشأن أزمة القيد فى القائمة الإفريقية فى نسختها الجديدة خصوصا أن الاتحاد لم ينتبه عند تأجيل المباريات لمشكلة القيد الإفريقي والأزمة التى سوف تواجهها الأندية المصرية المشاركة فى بطولات الاتحاد الإفريقي "كاف" سواء فيما يتعلق بقيد اللاعبين الجدد وحرمانهم من المشاركة فى الأدوار الأولى من البطولة نظرا لعدم قيدهم فى المواعيد المحددة سلفا بسبب عدم انتهاء المسابقة المحلية مبكرًا.

وجاء في المذكرة أن الأهلى يحرص دائمًا على المعاونة للارتقاء بالكرة المصرية وإرساء القيم الرياضية ومستمر فى قناعاته الراسخة فى تطبيق قواعد اللعب النظيف لذا فان النادى يحتفظ بكل حقوقه الكاملة فى بطولة الدوري العام للموسم الجارى، وما سوف يتخذه مجلس الإدارة من قرارات فى اجتماعه المقرر خلال ساعات بشأن كل الملاحظات السابق الإشارة إليها والتى تم رصدها بوقائع مثبتة على مدار الموسم الحالي.