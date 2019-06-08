» على طريقة اللمبى.. أولياء أمور يلقنون الغش لطلاب الثانوية

08 يونيو 2019 - 01:09 م

على طريقة الفيلم الشهير اللمبى، تسلق أولياء الأمور أسوار مدرسة لتغشيش الطلاب إجابات الثانوية العامة فى الدقهلية عن طريق أصواتهم المرتفعة فى اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة.

وتمكن أولياء الأمور من الحصول على ورقة الأسئلة وقاموا بحلها، ثم انتقلوا إلى السور الخلفى للمدرسة، وتسلقوه؛ لتلقين أبنائهم الإجابات.

ويؤدي 43 ألفا و632 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة اليوم بالدقهلية والتي تستمر حتى 3 يوليو المقبل، وسط استعدادات كبيرة من مديرية التربية والتعليم. وقال علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن 14 ألفا و642 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي و20088 طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم، و8470 طالبا وطالبة بشعبة علمي رياضة، و9369 طالبا وطالبة منازل و465 طالبا وطالبة خدمات أمام 114 لجنة، منهم لجنة بالسجن ولجنة المتفوقين بجمصة.