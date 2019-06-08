بالفيديو.. رقم صادم عن حالات زواج للأطفال

08 يونيو 2019 - 01:05 م

كشفت منظمة "اليونيسف"، عن تقرير صادم حول انتشار زواج الأطفال، عارضة أرقاما صادمة توثق عدد حالات زواج الأطفال الأقل من 15 عامًا، في 82 دولة مختلفة.



وعرضت فضائية "الآن" فيديو عن تقرير الونيسيف لزواج الأطفال، جاء خلاله أنه تم زواج نحو 115 مليون فتاة ورجل في جميع أنحاء العالم فيما كانوا أطفالاً، بينهم 23 مليونًا تزوجوا قبل سن الـ15.



وكشفت الدراسات عن أن العدد الإجمالي المقدر لحالات زواج الأطفال يصل إلى 765 مليونا، مشيرة إلى أن زواج الذكور من الأطفال ينتشر في أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وجنوب وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وأن 28% من الذكور في جمهورية أفريقيا الوسطى تزوجوا عندما كانوا أطفالاً، لتحتل المرتبة الأولى في زواج الأطفال الذكور.



وأكدت الدراسة أن الفتيات ما زالت تعاني من نفس الظاهرة، فمن بين كل 5 شابات تتراوح أعمارهن بين 20 و24، تتزوج فتاة قبل بلوغها سن 18، مقارنة بشاب واحد من كل 30 شابًا.



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