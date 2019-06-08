اللغة العربية ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة

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عبر طلاب وطالبات الثانوية العامة عن سعادتهم عقب الانتهاء من أداء اختبار اللغة العربية، وأكدوا من أمام مدارس مختلفة بين محافظتى القاهرة والجيزة أنه كان سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط.

وقال طلاب بمدرسة رفاعة الطهطاوي بإمبابة، إن امتحان اللغة العربية سهل وبسيط مضيفين أن أسئلة النحو جاءت سهلة على غير المتوقع.

وحرص بعض أولياء الأمور على الدعاء للطلاب من أمام بوابات المدرسة، فضلاً عن قراءة القرآن، وافتراش الأرض لانتظار انتهاء امتحان التربية الدينية وخروج أبنائهم.

كما سادت حالة من الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بلجان الهرم، بعد أداء امتحان اللغة العربية، لافتين إلى أن الامتحان جاء فى مستوى الطلاب، ولم يتضمن أي أجزاء معقدة.

وأشار الطلاب، لأولياء الأمور المنتظرين أمام اللجان، بعلامات النصر؛ لطمئنتهم على سهولة الامتحان، وقدرتهم على إنجازه في الوقت المحدد له.

وانتابت أولياء الأمور حالة من الفرحة بعد الاطمئنان على أبنائهم، قائلين: "الحمدلله.. اللهم لك الحمد"، فيما دخلت إحدى أولياء الأمور في نوبة بكاء بسبب ما وصفته بـ"دموع الفرحة".

وأضاف الطلاب أن الأجزاء الصعبة فقط في الامتحان كانت في النحو والنصوص، فضلاً عن طول الامتحان نسبيًا، إلا أنهم استطاعوا الإجابة على الأسئلة قبل موعد انتهاء الامتحان.


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