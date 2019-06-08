تأجيل طعن المتهمين بالتعدى على كمين الخصوص لـ 28 سبتمبر

08 يونيو 2019 - 12:51 م

قررت محكمة النقض تأجيل طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بالتعدى علي كمين الخصوص على أحكام الإعدام والمشدد لجلسة 28 سبتمبر.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، بأحكام تتراوح مابين الإعدام والمشدد للمتهمين فى قضية التعدى على كمين شرطة الخصوص.

وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين فى 2016 أسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها.

واستهدفت هذه الجماعة الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلاً عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية، وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.