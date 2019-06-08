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إسرائيل تشعل النيران بأراضٍ زراعية بالجولان

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حدود الجولان
حدود الجولان

وكالات- حنان حمدتو

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افتعلت إسرائيل ليل أمس الجمعة حريقًا كبيرًا في أراضٍ زراعية ورعوية تقع إلى الغرب من قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي المحرر امتدت نيرانه إلى أراضي القرية.

قال نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة القنيطرة حسين إسحق إن "افتعال الحرائق وغيرها من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الجولان المحتل أمر متوقع وهو مخالف للقرارات والاتفاقيات الدولية ويؤكد عدوانية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الجولان السوري المحتل".

وأشار العقيد فراس سماره رئيس قسم الجاهزية في المحافظة إلى أن "سلطات الاحتلال قامت في وقت متأخر من الليل بإضرام النيران في المنطقة الواقعة إلى الغرب من قرية صيدا الحانوت المحررة ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمحاصيل الزراعية والأراضي الرعوية والعشبية فيها لافتًا إلى أن إخماد النيران تم بالتعاون بين عناصر فوج الإطفاء ومديرية زراعة القنيطرة".

وأوضح مدير زراعة القنيطرة المهندس شامان الجمعة أن الحريق المفتعل أدى إلى تضرر نحو 70 دونما من محصول القمح و 20 دونما من الأراضي الرعوية وفقا لما ذكرته وكالة سانا.


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