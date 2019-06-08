"جوجل" تطلق مزايا جديدة تعرف عليها

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أطلقت شركة جوجل، مزايا جديدة ستغير مسارك لتجنب الأزمات في طريقك عند الإمكان، فإذا هدد الفيضان بحظر طريقك، فقد يساعدك ذلك فى الوصول إلى بر الأمان.

وسيصبح لديك بعض المساعدة فى معرفة نطاق الكارثة الطبيعية، حيث ستظهر الخرائط مسارات الأعاصير والزلزال وتوقعات الفيضانات، كما تتوفر المعلومات من خلال خريطة الأزمات التى تظهر فى التطبيق عندما تكون فى منطقة خطر.

ولكنك ستراها أيضًا إذا كنت تبحث فى جوجل عن الكلمات الرئيسية المرتبطة بالكوارث أو الموقع بغض النظر عن مكان وجودك؛ فيما ستصل المزايا الجديدة إلى Android وiOS والويب فى “الأسابيع المقبلة”، مع تصورات الفيضانات التى تبدأ فى مدينة Patna الهندية.


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