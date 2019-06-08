منع دخول طلاب الثانوية العامة الامتحان بساعات اليد

08 يونيو 2019 - 12:31 م

تفاعل عدد كبير من الأمهات عبر صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، عبر موقع "فيس بوك"، بعد إعلان خالد صفوت، أدمن الصفحة، عن منع الطلاب من دخول الامتحان بساعات اليد.

وقالت سوزان بهيج، إحدى أولياء الأمور عبر الصفحة: "أمال أولادنا هيعرفوا الوقت إزاى في الامتحان"، وتابعت سماح خالد: "أيه التعنت ده هي ناقصة علشان يكونوا مطمنين من الوقت ملهاش لزوم يمنعوها".

وقال خالد صفوت، أدمن الصفحة، عبر تعليقه على أحد المنشورات بصفحته، أنه جرى منع دخول الطلاب بالساعات داخل اللجان على الساعات العادية والذكية، مضيفًا أن ذلك يفيد لمنع انتشار الغش ولكن دون أن يسبب ذلك ضررًا للطلاب.

واقترح توفير ساعات حائط داخل اللجان، لرغبة الطلاب في معرفة الوقت المتبقى، حتى لا يشعروا بالقلق والتوتر.