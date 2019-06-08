  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:54 م
بحث متقدم
فيفا

"فيفا" يقر تعديلات كبيرة على قوانين كرة القدم

محاكمة عز

المحكمة تواجه متهمى "جبهة النصرة" بكتب سيد قطب

مايكل جوف

مرشح لرئاسة حكومة يعترف بتعاطيه الكوكايين

محمود الخطيب

مذكرة ساخنة من مجلس الأهلي لـ"الجبلاية"

عامر حسين

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بعد بطولة الأمم

طالبات الثانوية العامة

اللغة العربية ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة

الامم المتحدة

وثائق سرية مسربة تحرج الحكومة الفلسطينية

علم المثليين

أمريكا تتخذ هذا القرار بشأن رفع علم المثليين فوق سفاراتها

صلاح

"صلاح" يستحق كل قرش يتقاضاه

صورة من الفيديو

فيديو جديد لمداهمة الشرطة بؤرة "أبو عيطة" الإرهابية

منع دخول طلاب الثانوية العامة الامتحان بساعات اليد

الحياة السياسية

طالبات امتحان
طالبات امتحان

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

إصابة طالب ثانوية عامة بجرح قطعي في الوجه

#

وزير التعليم عن سقوط "سيستم" الامتحانات: "مش هيوقع تاني"

#

الامتحان لم يخرج عن المسرب بالأمس

إسرائيل

نيران

تفاعل عدد كبير من الأمهات عبر صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، عبر موقع "فيس بوك"، بعد إعلان خالد صفوت، أدمن الصفحة، عن منع الطلاب من دخول الامتحان بساعات اليد.

وقالت سوزان بهيج، إحدى أولياء الأمور عبر الصفحة: "أمال أولادنا هيعرفوا الوقت إزاى في الامتحان"، وتابعت سماح خالد: "أيه التعنت ده هي ناقصة علشان يكونوا مطمنين من الوقت ملهاش لزوم يمنعوها".

وقال خالد صفوت، أدمن الصفحة، عبر تعليقه على أحد المنشورات بصفحته، أنه جرى منع دخول الطلاب بالساعات داخل اللجان على الساعات العادية والذكية، مضيفًا أن ذلك يفيد لمنع انتشار الغش ولكن دون أن يسبب ذلك ضررًا للطلاب.

واقترح توفير ساعات حائط داخل اللجان، لرغبة الطلاب في معرفة الوقت المتبقى، حتى لا يشعروا بالقلق والتوتر.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» جوجل تحذر ترامب من هذه الكارثة
» شاهد.."ضحية" نيمار محمولة على الأيدي
» "المحافظين" يقترح تحويل أرض المدابغ إلى حديقة عامة
» الرئيس يستقبل نظيره الإريتري في الاتحادية
» ذهاب وإياب.. تذكرة القمر بـ58 مليون دولار
» ملعب النصر مكيف بالكامل بالموسم الجديد
» الإمارات تشترى فرقاطتين من فرنسا
» فاشونيستا سعودية تهاجم جمهورها بسبب "العرى"
» صورة لقاصرات تهز عاصمة عربية
» مشروب سحري لخفض ضغط الدم.. تعرف عليه
» على طريقة اللمبى.. أولياء أمور يلقنون الغش لطلاب الثانوية

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة