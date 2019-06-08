» لاعب شهير يقبل صحفية حسناء على الهواء

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أقدم ألكسندر زينتشينكو لاعب المنتخب الأوكراني، على تقبيل صحفية على الهواء عقب فوز منتخب بلاده أمام صربيا 5-0 في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وأثناء حوار أجرته الصحفية مع لاعب خط وسط المنتخب الأوكراني ومانشستر سيتي، بعد المباراة قامت بطرح سؤال عن المباراة المقبلة للمنتخب الأوكراني أمام لوكسمبورج فأجاب اللاعب البالغ 22 عاما سريعا ليقوم بتقبيل الصحفية بقوة على خدها، مبتعدًا عن الكاميرا.

وبدت الصحفية الحسناء محرجة من الموقف وأعطت الكلمة للأستوديو التحليلي منهية المقابلة.


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