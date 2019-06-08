  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:37 م
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" يستحق كل قرش يتقاضاه

محمد نجم

أرملة محمد نجم تتهم شيخ الحارة بموت زوجها

ارشيفية

وفاة طالبة قبل امتحانات الثانوية العامة بسبب التوتر

يحيي حامد

حقوقي شهير يكشف مفاجأة عن وزير مرسي

قطع الانترنت عن مؤسس "ويكيليكس"

فيديو مسرب لمؤسس "ويكيليكس" من داخل محبسه

دار القضاء

بلاغ ضد حسن نافعة لوصفه الإخوان "بمعتقلي الرأي"

ترامب وولي العهد السعودي

تفاصيل صفقة أسلحة بـ 8 مليارات دولار للسعودية

صورة الخبر

"ترامب" يصدم الجميع: القمر جزء من المريخ.. وناسا ترد

زواج اطفال

تقدر بالملايين.. أرقام جنونية عن زواج الأطفال

الداخلية

مقتل 4 إرهابيين خلال مداهمة بؤرة إرهابية بالعريش

التعليم تخصص خطا ساخنا للثانوية العامة

آخر الأخبار

الثانوية العامة
الثانوية العامة

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

طالبة تحصل على الثانوية بعد 68 عامًا

#

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحمول

#

مقترح بإضافة "الصينية" إلى لغات الثانوية العامة

#

ضبط 500 طربة حشيش قبل ترويجها

وضعت وزارة التعليم 6 خطوط للتواصل مع غرف عمليات الثانوية العامة، وكذلك خط ساخن للأمن.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628.

كما تم تخصيص خط ساخن "19151" لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو "27957431".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» لاعب شهير يقبل صحفية حسناء على الهواء
» أول رد من إيران على العقوبات الأمريكية الجديدة
» إصابة طالب ثانوية عامة بجرح قطعي في الوجه
» تريند الثانوية العامة يتصدر "تويتر"
» بالفيديو.. وفاة إمام على المنبر أثناء خطبة الجمعة
» زحف الناشئين لاختبارات "ذئاب الجبل"
» خليجية تختلس 10 ملايين درهم لشاب وعدها بالزواج
» التعليم تخصص خطا ساخنا للثانوية العامة
» منع 3 طلاب من أداء امتحان الثانوية بالجيزة
» الأمم المتحدة تتوسط لإعادة قرد هرب من إسرائيل
» 3 وديات للزمالك خلال معسكره الخارجي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة