» التعليم تخصص خطا ساخنا للثانوية العامة

08 يونيو 2019 - 11:16 ص

وضعت وزارة التعليم 6 خطوط للتواصل مع غرف عمليات الثانوية العامة، وكذلك خط ساخن للأمن.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628.

كما تم تخصيص خط ساخن "19151" لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو "27957431".