  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:37 م
بحث متقدم
صلاح

"صلاح" يستحق كل قرش يتقاضاه

محمد نجم

أرملة محمد نجم تتهم شيخ الحارة بموت زوجها

ارشيفية

وفاة طالبة قبل امتحانات الثانوية العامة بسبب التوتر

يحيي حامد

حقوقي شهير يكشف مفاجأة عن وزير مرسي

قطع الانترنت عن مؤسس "ويكيليكس"

فيديو مسرب لمؤسس "ويكيليكس" من داخل محبسه

دار القضاء

بلاغ ضد حسن نافعة لوصفه الإخوان "بمعتقلي الرأي"

ترامب وولي العهد السعودي

تفاصيل صفقة أسلحة بـ 8 مليارات دولار للسعودية

صورة الخبر

"ترامب" يصدم الجميع: القمر جزء من المريخ.. وناسا ترد

زواج اطفال

تقدر بالملايين.. أرقام جنونية عن زواج الأطفال

الداخلية

مقتل 4 إرهابيين خلال مداهمة بؤرة إرهابية بالعريش

فيديو مسرب لمؤسس "ويكيليكس" من داخل محبسه

الصفحة الأخيرة

قطع الانترنت عن مؤسس "ويكيليكس"
قطع الانترنت عن مؤسس "ويكيليكس"

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مفاجأة مدوية حول المعتمرة التي ارتدت ملابس إحرام الرجال بمكة

#

تفوق الخيال.. توفي وهو يتصدق

#

«ساسي» يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

#

فيديو مُسرب لفتاة مغربية مع شاب سعودي داخل الغرفة يثير ضجة

قناة السويس

المالية

مليار

صدم مقطع فيديو مسرب من داخل السجن الذي يقبع به مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، الكثيرين، حيث كشف المقطع عن واقع حياته داخل الزنزانة وتعامله مع النزلاء.

وأظهر الفيديو الذي نجح أحد النزلاء في التقاطه ونشرته وكالات عالمية، مؤسس ويكيليكس وهو شاحب اللون ونحيل، ومع ذلك كان يمازح النزلاء ويقترح طلاء الزنزانة، التي ظهرت بشكل مؤسف وسط أوراق وكتب مبعثرة.

ويعتبر هذا الفيديو أول ظهور لـ "أسانج" بعد اعتقاله في أبريل الماضي من قبل السلطات البريطانية، إذ يقضي عقوبة بالسجن لمدة 50 أسبوعا بسبب انتهاك شروط إطلاق سراحه بكفالة عام 2012 .

كما أنه ينتظر حكم قضائي بتسليمه لواشنطن للمحاكمة بتهمة التآمر لاختراق كمبيوتر وزارة الدفاع الأمريكية .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» لاعب شهير يقبل صحفية حسناء على الهواء
» أول رد من إيران على العقوبات الأمريكية الجديدة
» إصابة طالب ثانوية عامة بجرح قطعي في الوجه
» تريند الثانوية العامة يتصدر "تويتر"
» بالفيديو.. وفاة إمام على المنبر أثناء خطبة الجمعة
» زحف الناشئين لاختبارات "ذئاب الجبل"
» خليجية تختلس 10 ملايين درهم لشاب وعدها بالزواج
» التعليم تخصص خطا ساخنا للثانوية العامة
» منع 3 طلاب من أداء امتحان الثانوية بالجيزة
» الأمم المتحدة تتوسط لإعادة قرد هرب من إسرائيل
» 3 وديات للزمالك خلال معسكره الخارجي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة