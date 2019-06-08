قرار مفاجئ من ترامب عن تنظيم الهجرة مع المكسيك

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق مع المكسيك بشأن التجارة والمهاجرين، مؤكدًا أن بلاده لن تفرض واشنطن رسومًا على البضائع المكسيكية اعتبارًا من يوم الاثنين.

وقال ترامب على موقع تويتر: "يسعدني أن أبلغكم بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع المكسيك، وبالتالي، فإن الرسوم التي خططت لولايات المتحدة فرضها يوم الاثنين ضد المكسيك، بهذا الخصوص، تم تعليقها لفترة غير محددة".

وتابع: وافقت المكسيك على اتخاذ تدابير صارمة" على الحدود مع الولايات المتحدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية".

وأشار ترامب، إلى أن هذا "سيخفض بشكل كبير" تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك.

وكان وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد، قال يوم الخميس، "إن بلاده سترسل الحرس الوطني إلى حدودها الجنوبية مع غواتيمالا في إطار مسعى مكسيكي، لاحتواء تدفق هجرة أبناء أمريكا الوسطى التي أثارت غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".


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