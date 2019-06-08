صورة نادرة لشيخ أحمد ديدات

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تداول بعض رواد التواصل الاجتماعي صورة نادرة للداعية والمحاضر الإسلامي، أحمد ديدات، واصفين إياه بـ"فارس الدعوة".

ونشر حساب على "تويتر" يدعى، "كلمة حق لا تقطع رزقًا"، حيث كتب: "هل تعرف من هذا الطفل الصغير، هو من تصدي لحملات التنصير، إنه فارس الدعوة وأسد المناظرات الشيخ #أحمد_ديدات رحمه الله وطيب ثراه".

والجدير بالذكر أن أحمد ديدات، هو داعية وواعظ ومحاضر ومناظر إسلامي، ولد في بلدة تادكيشنار  بولاية سوارات الهندية، اشتُهِر بمناظراته وكتاباته في مقارنة الأديان وعلى وجه الخصوص بين الإسلام والمسيحية أسس.

 كما ترأس المركز الدولي للدعوة الإسلامية في مدينة ديربان في جنوب أفريقيا وحاز على جائزة الملك فيصل لجهوده في خدمة الإسلام عام 1986م.

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