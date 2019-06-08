بلاغ ضد حسن نافعة لوصفه الإخوان "بمعتقلي الرأي"

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تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد حسن نافعة السياسي والدكتور بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة لنشره تدوينة على صفحته الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ويؤيد فيها عناصر جماعة الإخوان الارهابية بالسجون ويصفهم بمعتقلى الرأى.

وقال صبري في بلاغه إن هذه التدوينة تستوجب المساءلة القانونية لوصفه الإرهابيين المودعين في السجون بـ"معتقلين الرأي بخلاف إنها تهدف إلى النيل من نزاهة السلطة القضائية التي تتولى التحقيقات وإصدار قرارات الحبس.

وأضاف صبري أن التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد يشهد له الجميع بالنزاهة والشفافية وأن إهانة القضاء جريمة لا تهاون فيها. ومن جماع ذلك يلتمس المبلغ إصدار امر سعادتكم بالتحقيق في مضمون هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة العاجلة وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.


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