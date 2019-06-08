تقدر بالملايين.. أرقام جنونية عن زواج الأطفال

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أكدت منظمة اليونيسف أن هناك ما يقدر بنحو 115 مليون فتى ورجل في جميع أنحاء العالم قد تزوجوا فيما كانوا أطفالاً، 23 مليونا منهم قبل سن 15، وفقا لأول تحليل على الإطلاق حول رعاية الأطفال أطلقته الجمعة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

واستنادا إلى بيانات من 82 دولة، كشفت الدراسة المتعمقة عن أن العدد الإجمالي المقدر لحالات زواج الأطفال يصل إلى 765 مليونا، وفقًا لما ورد على موقع الأمم المتحدة على لسان المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور قائلة : "الزواج يسرق الطفولة ويضطر العروسان الطفلان إلى تحمل مسئوليات قد لا يكون الكبار مستعدين لها".

وكشفت الدراسة عن أن زواج الذكور من الأطفال ينتشر في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وجنوب وشرق آسيا والمحيط الهادئ.

ووفقا للبيانات، فإن 28 في المئة من الذكور في جمهورية أفريقيا الوسطى تزوجوا عندما كانوا أطفالا، لتحتل المرتبة الأولى في زواج الأطفال الذكور. وبنسبة 19 في المئة، احتلت نيكاراغوا المرتبة الثانية ومدغشقر المرتبة الثالثة بنسبة 13 في المئة.

وكما أوضحت المديرة التنفيذية لليونيسف "فإن الزواج المبكر يؤدي إلى الأبوة المبكرة، وتأتي معه ضغوط إضافية لتوفير احتياجات الأسرة، مما يقلل فرص التعليم والعمل".


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