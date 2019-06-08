"ترامب" يصدم الجميع: القمر جزء من المريخ.. وناسا ترد

08 يونيو 2019 - 10:21 ص

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدلاً واسعًا، حيث أعلن من خلال تغريدة له على "تويتر"، أن القمر جزء من المريخ، مطالبًا وكالة الفضاء "ناسا" بالتركيز على المريخ وعلى الدفاع والعلوم.

وصرح "ترامب" في تغريدة جاءت تعقيبًا على سياسة إدارته المتعلقة بالفضاء، حيث قال: "ينبغي على ناسا أن تركز على المريخ الذي يشكل القمر جزءًا منه عوضًا عن الذهاب إلى القمر، متابعًا: "فيما يتعلق بكل الأموال التي ننفقها، ينبغي على ناسا ألا تتحدث عن الذهاب إلى القمر.. لقد فعلنا ذلك قبل 50 عامًا" .

وأضاف ترامب: "عليهم أن يركزوا على شيء أكبر بكثير لنقوم به، بما في ذلك المريخ الذي يشكل القمر جزءًا منه، وعلى الدفاع والعلوم"، بحسب ما ذكره موقع "بزفيد" الأمريكي.

وأصاب إعلان ترامب كثيرين ممن يهتمون بالفضاء والفلك بالذهول، بالنظر إلى أنه لم يعرف أبدًا أن القمر جزء من المريخ، كما أن المريخ يبعد عن القمر حوالي 140 مليون كيلومترًا.

ورفضت ناسا التعليق على تصريحات "ترامب" والرد على سؤال بشأن ما إذا كان القمر جزءًا من المريخ أم لا.

وأشار الموقع إلى أن الغريب في الأمر أن انتقاد ترامب لوكالة الفضاء الأمريكية والرحلات إلى القمر جاء بعد 3 أسابيع فقط على حماسته لفكرة الرحلات إلى القمر.

ففي 13 مايو الماضي قال ترامب في تغريدة: "سنعود إلى القمر"، بينما أعلن المدير في ناسا جيم بريدنستاين، الذي عينه ترامب، عن خطط لإرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول 2024.

وفي تغريدة أخرى، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس "ترغب إدارتنا في رؤية الأمريكيين يعودون إلى القمر في المستقبل القريب".

في السياق، كشف الموقع عن أن تغريدة ترامب جاءت تعقيبًا على خطط ناسا الكبرى بتنظيم رحلات إلى المريخ انطلاقًا من القمر، حيث تخطط الوكالة لبناء موقع فضائي في مدار قمري يمكن أن ينقل رواد فضاء إلى سطح القمر بحلول عام 2024 في إطار مبادرة أوسع لاستخدام القمر قاعدة لانطلاق بعثات في نهاية المطاف إلى المريخ.

في المقابل، تفاعل بعض رواد التواصل الاجتماعي مع التغريدة، حيث ربط البعض بين تصريحات "ترامب" الأخيرة وبين قناة "فوكس"، فقبل ساعة على تغريدة ترامب الغريبة بشأن كون القمر جزءًا من المريخ، عبر الضيف في برنامج على قناة "فوكس" نيل كافوتو، عن شكوكه بشأن الرحلات إلى القمر.

وقال كافوتو إن "ناسا تعيد التركيز على القمر، باعتباره الخطوة التالية المطلوبة، ولكن أليس هذا أمرا قمنا به قبل بضعة عقود خلت".

بينما سخرت أخرى، قائلة:"الجميع يعلم أن القمر ليس جزء من المريخ، بحجة أن هذا القمر مصنوع من الجبن والمريخ مصنوع من الشوكولاتة".

وعلق آخر :"لا اصدق ان المريخ هو القمر" .