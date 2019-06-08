سر تنظيم بطولة الأمم الأفريقية بمصر

08 يونيو 2019 - 10:13 ص

قالت الإعلامية رشا مجدي، إننا في مرحلة العد التنازلي لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية، وهى تعد البطولة الأهم في القارة السمراء.



وأضافت "مجدي"، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن مصر تولت مهمة تنظيم البطولة في وقت قصير جدًا، ولكنها استطاعت أن ترتب الأمر سريعًا، وتجهز الاستادات في وقت قياسي، حيث تحول استاد القاهرة إلى تحفة معمارية.



و تابعت الإعلامية ، أن مصر هى المستفيد الأكبر من البطولة، واستضافتها للبطولة يؤكد الاستقرار في مصر وربما كان ذلك سبب تنظيم البطولة بها، وقدرتنا على تنظيم بطولة بهذا الحجم

