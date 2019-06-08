هروب 14 أسدًا من محمية بجنوب أفريقيا

08 يونيو 2019 - 09:56 ص

حذر مسئولون في جنوب أفريقيا، المواطنين من خطر مجموعة أسود أفلتت من محمية كروغر للحياة البرية شمال شرقي البلاد.

وقد شوهدت الأسود، وعددها 14 أسدًا، تتجول طليقة قرب منجم في المنطقة على الحدود مع موزمبيق.

وتسعى السلطات إلى الإمساك بالأسود الطليقة وإعادتها إلى الحظيرة.

وحذر المسئولون في مقاطعة ليمبوبو الناس، وطالبوهم بأن يظلوا يقظين طوال الوقت، خشية مهاجمة الأسود لقراهم.

وتعد محمية كروغر أكبر حظيرة طبيعية للحيوانات البرية في جنوب أفريقيا، وتغطي مساحة قدرها 19485 كيلومترا مربعا.

وتقول مراسلة بي بي سي في جنوب أفريقيا، بومزا فيلاني، إن هذا أكبر عدد من الأسود يفلت من المحمية، حسب السلطات. فقد أفلت في عام 2017 أربعة أو خمسة أسود من حظيرة بومالانغا، وشوهدت في قرية ماتسولو.