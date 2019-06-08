العثور على رفات فنان شهير بعد عام من فقدانه

08 يونيو 2019 - 09:54 ص

عثرت الشرطة الأمريكية على رفات فنان أمريكي بعد فقدانه لمدة عام، دون معرفة أي شىء عنه.

وقالت أسرة الممثل السابق دنيس داي، الذي كان أحد المشاركين في البرنامج التليفزيوني الشهير في الخمسينيات "نادي ميكي ماوس" (ميكي ماوس كلوب)، إنه تم العثور على رفاته في أوريجون بعد نحو عام من الإبلاغ عن فقدانه.

وقالت الأسرة في بيان على فيس بوك، إنه تم التعرف على داي (76 عامًا) من رفات عُثر عليها في أبريل في فينكس بأوريجون بمنزل كان يعيش فيه مع شريكه. وفقًا لـ"رويترز".

وقال البيان إنه تم التعرف على الرفات على أنها "لشقيقنا وعمنا المحبوب دنيس داي… وتحقق شرطة ولاية أوريجون لمعرفة سبب الوفاة".

وكان شريك داي قد أبلغ عن أنه مفقود في يوليو عام 2018.

وظهر داي في برنامج "نادي ميكي ماوس" عام 1956 وعام 1957 ثم اعتزل التمثيل كمحترف.

يذكر أن برنامج "نادي ميكي ماوس" الذي بدأه والت ديزني كان يقدم مجموعة من العروض التي شارك فيها مراهقون يؤدون أغاني ورقصات.