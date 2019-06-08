  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:07 ص
بحث متقدم
صورة من الفيديو

لحظة مقتل 8 عناصر إرهابية من المتورطين بهجوم العريش

البغدادي

داعشي يفجّر مفاجأة عن بديل البغدادي

ارشيف

أول فيديو مرعب للمواجهة الروسية - الأمريكية بالصين

"مادونا" تتبنى طفلتين توأمتين من "ملاوي"

مادونا تكشف مفاجآت عن علاقتها بـ "ترامب"

مقتل 31 مسلحا

مقتل 31 مسلحًا في 78 عملية خاصة

أحمد أحمد

قضايا "التحرش" تلاحق رئيس "كاف"

تسريب الامتحانات

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

تركي الفيصل

تركي الفيصل يكشف عدة مفاجآت عن مقتل "بن لادن"

حبس "نوسة" 15يومًا المتهمة بقتل عجوز المنيا

قاتلة والدها بالقليوبية: لو رجع هقتله ألف مرة .. دمرني

العثور على رفات فنان شهير بعد عام من فقدانه

قضايا وحوادث

رفات فنان شهير بعد عام من فقدانه
رفات فنان شهير بعد عام من فقدانه

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

فيديو جنسي لابنة شقيقته يكشف غموض مقتل رجل أعمال

#

انتحار فتاة يتسبب فى موت باقي أسرتها

#

مقاطع إباحية وكلبان و زوجة خائنة داخل شقة واحدة .. فماذا حدث؟

#

رانيا يوسف تظهر في فيديو جديد بعد أزمة المقطع المسيء

عثرت الشرطة الأمريكية على رفات فنان أمريكي بعد فقدانه لمدة عام، دون معرفة أي شىء عنه.

وقالت أسرة الممثل السابق دنيس داي، الذي كان أحد المشاركين في البرنامج التليفزيوني الشهير في الخمسينيات "نادي ميكي ماوس" (ميكي ماوس كلوب)، إنه تم العثور على رفاته في أوريجون بعد نحو عام من الإبلاغ عن فقدانه.

وقالت الأسرة في بيان على فيس بوك، إنه تم التعرف على داي (76 عامًا) من رفات عُثر عليها في أبريل في فينكس بأوريجون بمنزل كان يعيش فيه مع شريكه. وفقًا لـ"رويترز".

وقال البيان إنه تم التعرف على الرفات على أنها "لشقيقنا وعمنا المحبوب دنيس داي… وتحقق شرطة ولاية أوريجون لمعرفة سبب الوفاة".

وكان شريك داي قد أبلغ عن أنه مفقود في يوليو عام 2018.

وظهر داي في برنامج "نادي ميكي ماوس" عام 1956 وعام 1957 ثم اعتزل التمثيل كمحترف.

يذكر أن برنامج "نادي ميكي ماوس" الذي بدأه والت ديزني كان يقدم مجموعة من العروض التي شارك فيها مراهقون يؤدون أغاني ورقصات.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» وفد «الجبلاية» يعود من فرنسا
» "أردوغان" يحضر زفاف لاعب ألمانى شهير
» بدء مارثون الثانوية العامة باللغة العربية
» السعودية تتهم إيران بهذا الأمر
» زيارة مفاجئة من وزير خارجية فرنسا للمغرب.. تعرف على السبب
» طقس اليوم معتدل والعظمي تسجل 33 درجة
» تعرف على صلة القرابة بين محمد نجم وعمرو عبد الجليل
» كشف سر عدم الإعلان عن المرض الذي يعاني منه عزت أبو عوف
» فنان شهير يطلق زوجته بعد عرض زواج تلقاه من نوال الزغبي
» العلاقة الحميمة تتسبب في مليون ضحية يوميا
» فنان شهير يهاجم محمد رمضان: بلا أخلاق

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة