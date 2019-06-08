  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:06 ص
بحث متقدم
صورة من الفيديو

لحظة مقتل 8 عناصر إرهابية من المتورطين بهجوم العريش

البغدادي

داعشي يفجّر مفاجأة عن بديل البغدادي

ارشيف

أول فيديو مرعب للمواجهة الروسية - الأمريكية بالصين

"مادونا" تتبنى طفلتين توأمتين من "ملاوي"

مادونا تكشف مفاجآت عن علاقتها بـ "ترامب"

مقتل 31 مسلحا

مقتل 31 مسلحًا في 78 عملية خاصة

أحمد أحمد

قضايا "التحرش" تلاحق رئيس "كاف"

تسريب الامتحانات

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

تركي الفيصل

تركي الفيصل يكشف عدة مفاجآت عن مقتل "بن لادن"

حبس "نوسة" 15يومًا المتهمة بقتل عجوز المنيا

قاتلة والدها بالقليوبية: لو رجع هقتله ألف مرة .. دمرني

شاهد..

لحظة مقتل 8 عناصر إرهابية من المتورطين بهجوم العريش

الحياة السياسية

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تفاصيل إحباط محاولة إطلاق نار على كمين بشمال سيناء

#

الداخلية: مقتل 14 إرهابيا في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالعريش

#

رسالة مبكية لـ شهيد كمين العريش

#

الكشف عن خلية "تاروت" الإرهابية بالسعودية

الإرهاب

إكسترا نيوز

العريش

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية ترصد لحظة مقتل 8 عناصر إرهابية من المتورطين في مهاجمة أحد الأكمنة جنوب العريش على يد القوات الأمنية.

وقد أعلنت وزارة الداخلية مقتل 8 عناصر إرهابية من المتورطين في مهاجمة أحد الأكمنة جنوب العريش.

وأوضحت الوزارة، أن المجموعة الإرهابية كانت مختبئة داخل أحد المزارع جنوب العريش، وتم العثور على 5 بنادق آلية، وعبوة متفجرة، وحزامين ناسفيين.

شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=wvmxD3qtrXE

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» وفد «الجبلاية» يعود من فرنسا
» "أردوغان" يحضر زفاف لاعب ألمانى شهير
» بدء مارثون الثانوية العامة باللغة العربية
» السعودية تتهم إيران بهذا الأمر
» زيارة مفاجئة من وزير خارجية فرنسا للمغرب.. تعرف على السبب
» طقس اليوم معتدل والعظمي تسجل 33 درجة
» تعرف على صلة القرابة بين محمد نجم وعمرو عبد الجليل
» كشف سر عدم الإعلان عن المرض الذي يعاني منه عزت أبو عوف
» فنان شهير يطلق زوجته بعد عرض زواج تلقاه من نوال الزغبي
» العلاقة الحميمة تتسبب في مليون ضحية يوميا
» فنان شهير يهاجم محمد رمضان: بلا أخلاق

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة