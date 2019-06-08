مقتل 31 مسلحًا في 78 عملية خاصة

08 يونيو 2019 - 09:35 ص

نفذت قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية 78 عملية خاصة في الساعات الـ 24 الماضية في أفغانستان.

وأسفرت العمليات عن مقتل 31 مسلحًا على الأقل وإصابة 17 آخرين، بحسب ما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات الأمن نفذت أيضًا عشر عمليات مشتركة خلال نفس العمليات .

كما نفذ سلاح الجو 22 غارة جوية و44 طلعة جوية بدعم من القوات المسلحة.

وقامت قوات الأمن باعتقال ثلاثة ممن يشتبه أنهم من المسلحين خلال العمليات.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن نفذت العمليات في أقاليم بغلان وزابل وبادغيس وهلمند وغور وقندهار ووردك وكابيسا وهيرات.