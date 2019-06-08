حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

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كشف نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، حقيقة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الصور المتداولة لامتحان اللغة العربية والدين، لافتًا إلى أن غير حقيقية ولا تمت لامتحان الثانوية العامة الذي يؤديه الطلاب اليوم بصلة.

وقال: إن الصور المزعومة مفبركة ولا علاقة لها بامتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب، محذرًا الطلاب من الانسياق وراء شائعات تسريب الامتحانات وطالبهم بالتركيز في المذاكرة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أغلقت 11 صفحة من صفحات الغش الإلكتروني بعد نشرها شائعات حول إمكانية تسريب امتحانات الثانوية العامة.

وتعقد الامتحانات لـ669.749 طالبًا وطالبة منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118.071 طالبًا وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات" و268،938 طالبًا وطالبة في الشعبة العلمية "علوم".

وتعقد الامتحانات لـ373 طالبًا وطالبة "STEM " في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة "مكفوفين" في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبًا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبًا حتى تاريخه.

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