صديق صلاح المقرب ينضم إلى ريال مدريد.. فهل يلحق به؟

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كشف نادي ريال مدريد عن تعاقده بشكل رسمي مع البلجيكي "إيدين هازارد" قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي بعقد يمتد إلى عام 2024 .

وأعلن "هازارد" قبل أسابيع أنه سوف يرحل عن صفوف تشيلسي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي دون أن يعلن عن وجهته المقبلة ، قبل أن ينتقل لصفوف "الميرنجي".

و ارتبط "هازارد" بحالة صداقة قوية مع نجم ليفربول ، المصري محمد صلاح ، وذلك أثناء تزاملهما سويًا في صفوف تشيلسي.

وعلى الرغم من عدم إيمان جوزيه مورنيو - المدير الفني السابق لتشيلسي - بقدرات صلاح إلا أن "هازارد" كان من المؤمنين بقدرات الجناح المصري وتنبأ له بمستقبل باهر ، وهو ما تحقق بالفعل.

وكانت تقارير ألمحت إلى لحاق "صلاح" بزميله "هازارد" إلى صفوف "الملكي" إلا أنها أكدت وجود بعض العوائق في الصفقة أبرزها رفض قائد الفريق سرخيو راموس لهذا الإجراء.

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