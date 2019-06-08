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فنان شهير يهاجم محمد رمضان: بلا أخلاق

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محمد رمضان
محمد رمضان

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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يوسف شعبان

شن الفنان يوسف شعبان هجوما شرسا على الفنان محمد رمضان ، مؤكدًا أنه من المستحيل أن يعمل معه.

أضاف شعبان، خلال حواره في مجلة "زهرة الخليج" أن الفنان قديمًا عندما كان يشاهد فناناً كبيراً أقدم منه بسنة واحدة كان يقف له احتراماً وتقديراً، فالفنان دون أخلاق لا يساوي شيئاً فما بالك لو تطاول على زملائه، مؤكدًا أن الفنان من الأساس لا يجوز أن يطلق على نفسه لقب رقم واحد، وزاد: "نحن كنا نقدر الجيل السابق مثل شكري سرحان وأحمد رمزي، ونكمل ما تركه لنا النجوم الذين سبقونا، ولا نبهدلهم من أجل الأموال".

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