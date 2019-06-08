  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:20 ص
بحث متقدم
أحمد أحمد

صحيفة أمريكية تفجر مفاجأة بشأن قضية رئيس الكاف

سيناء 2018

أبطال كمين سيناء أحبطوا مخططًا لعملية إرهابية كبرى

السودان إثيوبيا

تفاصيل الوساطة الإثيوبية بين"العسكري" السوداني والمعارضة

أرشيفية

«إعدام السيارات المتهالكة».. هل يقبل المصريون؟

ابوتريكة

والدة «أبوتريكة» تعود إلى مصر بعد زيارته في قطر

الذهب

لهذه الأسباب.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب

كومبارس

الدوبلير والكومبارس.. «ناس لها ملايين وناس تاخد ملاليم»

صلاح

اسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن رحيل«صلاح» و«ماني»

المجلس العسكري السوداني

«بن سلمان» و«قرقاش» و«دحلان» في زيارة غير معلنة إلى السودان

"كاف": القانون المصرى غير ملزم لنا

فضيحة جديدة تهز الـ «كاف» قبل انطلاق أمم إفريقيا

قبالة الإمارات ..

السعودية: تخريب ناقلات النفط يتسق مع تصرفات إيران

عرب وعالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة من الإدارة الأمريكية بعد مقتل خاشقجي

#

فيديو.. لهذا السبب استهدفت إيران ناقلات نفط سعودية

#

أمريكا تعلن 12 شرطًا للتراجع عن الحرب مع إيران

#

قرار مشترك للسعودية والإمارات والنرويج بشأن هجمات ناقلات النفط

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، أن هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجوم على 4 ناقلات نفط، 12 مايو الماضي، قبالة ميناء الفجيرة «تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الايراني، في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة».
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال «المعلمي» في المؤتمر الصحفي المشترك لمندوبي الدول الثلاث، الخميس، عقب إحاطة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المُنسقة التي طالت 4 ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة: «إن المسؤولية تقع على عاتق إيران».
حث «المعلمي» مجلس الأمن على التعامل مع الوضع ومع المتورطين في الهجمات بالتعبير عن إرادة المجتمع الدولي بألا يقف مكتوفاً حيال تصرف كهذا.
وأخطر الممثلون الدائمون لدى الأمم المتحدة لكل من الإمارات والنرويج والسعودية، الجمعة، مجلس الأمن بالنتائج الأولية للتحقيقات فيما يخص الهجمات.
ووقعت الهجمات قرب المياه الدولية الإماراتية وعلى بعد أقل من 12 ميلا من الساحل، حيث بدأت السلطات الإماراتية التحقيقات بمشاركة شركاء العالميين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إماراتية تختلس 10 ملايين لتنفقها على شاب أوهمها بالحب
» هذا هو شرط المقاولون لضم نجم هجومه للأهلى
» ظاهرة غامضة حيرت خبراء الأرصاد.. تعرف عليها
» "التعليم" تكشف عن إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية
» إهانة خليجية.. ثري عربي «بينقط» المصريين من شرفة منزله
» دعوى قضائية ضد أسقف متهم بارتكاب اعتداءات جنسية
» رسميا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع البلجيكي هازارد
» اغتصاب عاملات في المجال الصحي بالسودان
» اغتصاب فيليبينية بالكويت بعد إنهاء إجراءات وصولها
» معلومة هامة عن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
» الجيش الجزائري يطرح خارطة طريق من 4 بنود

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة