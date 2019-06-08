  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:20 ص
بحث متقدم
أحمد أحمد

صحيفة أمريكية تفجر مفاجأة بشأن قضية رئيس الكاف

سيناء 2018

أبطال كمين سيناء أحبطوا مخططًا لعملية إرهابية كبرى

السودان إثيوبيا

تفاصيل الوساطة الإثيوبية بين"العسكري" السوداني والمعارضة

أرشيفية

«إعدام السيارات المتهالكة».. هل يقبل المصريون؟

ابوتريكة

والدة «أبوتريكة» تعود إلى مصر بعد زيارته في قطر

الذهب

لهذه الأسباب.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب

كومبارس

الدوبلير والكومبارس.. «ناس لها ملايين وناس تاخد ملاليم»

صلاح

اسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن رحيل«صلاح» و«ماني»

المجلس العسكري السوداني

«بن سلمان» و«قرقاش» و«دحلان» في زيارة غير معلنة إلى السودان

"كاف": القانون المصرى غير ملزم لنا

فضيحة جديدة تهز الـ «كاف» قبل انطلاق أمم إفريقيا

هذا هو شرط المقاولون لضم نجم هجومه للأهلى

الرياضة

الأهلي
الأهلي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

رسالة إسرائيلية للملك سلمان.. هذا هو محتواها وأسبابها

#

نجل محمد نجم عن حالة والده: لا نملك سوى هذا الأمر

#

لـ الرجال.. هذا هو العمر الأنسب للإنجاب

#

إبراهيم سعيد يواصل سبابه لفنانة شهيرة: عمري ما هعتذر لها

طلب مسئولو نادي المقاولون العرب، التعاقد مع عمرو جمال، مهاجم الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل انتقال طاهر محمد طاهر للأحمر. 
الأهلي قيد عمرو جمال في قائمة الفريق المحلية خلال يناير الماضي، قبل أن يبتعد اللاعب عن المشاركة في المباريات للإصابة ولأسباب فنية.
وكان مسئولي المقاولون العرب، قد طلبوا من الاهلي التعاقد مع عمرو جمال لاعب الفريق و 30 مليون جنيه مصرى مقابل موافقتهم على انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي.
يذكر، أن طاهر محمد طاهر، تألق مع المقاولون العرب، مع عماد النحاس، المدير الفني للفريق، هذا الموسم فى الدورى المصرى.


 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إماراتية تختلس 10 ملايين لتنفقها على شاب أوهمها بالحب
» هذا هو شرط المقاولون لضم نجم هجومه للأهلى
» ظاهرة غامضة حيرت خبراء الأرصاد.. تعرف عليها
» "التعليم" تكشف عن إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية
» إهانة خليجية.. ثري عربي «بينقط» المصريين من شرفة منزله
» دعوى قضائية ضد أسقف متهم بارتكاب اعتداءات جنسية
» رسميا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع البلجيكي هازارد
» اغتصاب عاملات في المجال الصحي بالسودان
» اغتصاب فيليبينية بالكويت بعد إنهاء إجراءات وصولها
» معلومة هامة عن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
» الجيش الجزائري يطرح خارطة طريق من 4 بنود

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة