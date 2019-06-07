  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:13 ص
بحث متقدم
سيناء 2018

أبطال كمين سيناء أحبطوا مخططًا لعملية إرهابية كبرى

السودان إثيوبيا

تفاصيل الوساطة الإثيوبية بين"العسكري" السوداني والمعارضة

أرشيفية

«إعدام السيارات المتهالكة».. هل يقبل المصريون؟

ابوتريكة

والدة «أبوتريكة» تعود إلى مصر بعد زيارته في قطر

الذهب

لهذه الأسباب.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب

كومبارس

الدوبلير والكومبارس.. «ناس لها ملايين وناس تاخد ملاليم»

صلاح

اسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن رحيل«صلاح» و«ماني»

المجلس العسكري السوداني

«بن سلمان» و«قرقاش» و«دحلان» في زيارة غير معلنة إلى السودان

"كاف": القانون المصرى غير ملزم لنا

فضيحة جديدة تهز الـ «كاف» قبل انطلاق أمم إفريقيا

خليجي

إهانة خليجية.. ثري عربي «بينقط» المصريين من شرفة منزله

الأرجنتين..

دعوى قضائية ضد أسقف متهم بارتكاب اعتداءات جنسية

عرب وعالم

اغتصاب طفلة
اغتصاب طفلة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

شاهد..سؤال جريء لـ"بسمة وهبة" يحرج سمير صبري

#

دعوى قضائية ضد «أمازون» لارتكابها «تمييزا دينيا» ضد المسلمين

#

"كاردشيان" تجني ملايين الدولارات بسبب هذا الفستان

#

المجلس الإسلامي يقاضي فيس بوك ويوتيوب بسبب مجزرة المسجدين

رفعت النيابة العامة في الأرجنتين دعوى قضائية ضد الأسقف غوستافو زانشيتا، المعروف بقربه من البابا فرانسيس، بتهمة ارتكابه اعتداءات جنسية.
وأضاف بيان صادر عن مكتب المدعي العام، الجمعة، أن الأسقف زانشيتا متهم بارتكاب "اعتداءات جنسية متكررة".
واستقال زانشيتا، الذي عمل أسقفًا في الأرجنتين من منصبه بقرار مفاجئ عام 2017، قبل أن يعينه البابا فرانسيس في مقر الفاتيكان.
وأعلن البابا فرانسيس في وقت سابق أن زانشيتا حوكم من قبل محكمة البابوية بسبب "سلوكه الجنسي غير السليم".
وبدأ الفاتيكان في اتخاذ خطوات بعدما نشرت وسائل إعلام معلومات عن تورط قساوسة في الكنيسة الكاثوليكية بقضايا اعتداءات جنسية.
وأصدر البابا فرانسيس، الذي اعتذر عن حوادث الاعتداء الجنسي، قانونًا يشترط على المواطنين والدبلوماسيين في الفاتيكان، الإبلاغ عن أي حوادث اعتداء جنسي شاهدوها وسمعوا بها. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "التعليم" تكشف عن إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية
» دعوى قضائية ضد أسقف متهم بارتكاب اعتداءات جنسية
» رسميا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع البلجيكي هازارد
» اغتصاب عاملات في المجال الصحي بالسودان
» اغتصاب فيليبينية بالكويت بعد إنهاء إجراءات وصولها
» معلومة هامة عن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
» الجيش الجزائري يطرح خارطة طريق من 4 بنود
» بـ60 مليون دولار.. بإمكانك السفر إلى محطة ناسا الفضائية
» دراسة تكشف معلومة خطيرة عن بدانة المراهقين
» مفاجأة غير متوقعة حول مستقبل «النني» مع آرسنال
» الإمارات: لا حل للأزمة مع قطر إلا بهذا الأمر

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة