» رسميا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع البلجيكي هازارد

07 يونيو 2019 - 11:20 م

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الجمعة، التعاقد مع لاعب كرة القدم البلجيكي إيدين هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإليكتروني، " توصل ريال مدريد وتشيلسي الإنجليزي لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب هازارد للفريق، بانتظار إتمام الفحوصات الطبية اللازمة".

وأضاف البيان "سيرتبط هازارد مع النادي بعقد للسنوات الخمسة المقبلة، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024".

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة التي أبرمها ريال مدريد مع تشيلسي بشأن إتمام الصفقة.

بذلك، أصبح هازارد ثالث صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية، بعد البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي، والصربي لوكا يوفيتش من أينتراخت فرانكفورت الألماني.