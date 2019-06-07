  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:14 ص
بحث متقدم
سيناء 2018

أبطال كمين سيناء أحبطوا مخططًا لعملية إرهابية كبرى

السودان إثيوبيا

تفاصيل الوساطة الإثيوبية بين"العسكري" السوداني والمعارضة

أرشيفية

«إعدام السيارات المتهالكة».. هل يقبل المصريون؟

ابوتريكة

والدة «أبوتريكة» تعود إلى مصر بعد زيارته في قطر

الذهب

لهذه الأسباب.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب

كومبارس

الدوبلير والكومبارس.. «ناس لها ملايين وناس تاخد ملاليم»

صلاح

اسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن رحيل«صلاح» و«ماني»

المجلس العسكري السوداني

«بن سلمان» و«قرقاش» و«دحلان» في زيارة غير معلنة إلى السودان

"كاف": القانون المصرى غير ملزم لنا

فضيحة جديدة تهز الـ «كاف» قبل انطلاق أمم إفريقيا

خليجي

إهانة خليجية.. ثري عربي «بينقط» المصريين من شرفة منزله

حتى 2024..

رسميا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع البلجيكي هازارد

الرياضة

إيدين هازارد
إيدين هازارد

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رحيل «بيل» عن ريال مدريد

#

«هازارد» ثالث صفقات ريال مدريد الصيفية

#

«هازارد» يكشف حقيقة انتقاله لريال مدريد

#

صحفي إسباني: «هازارد» حسم قراره بالرحيل إلى الريال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الجمعة، التعاقد مع لاعب كرة القدم البلجيكي إيدين هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإليكتروني، " توصل ريال مدريد وتشيلسي الإنجليزي لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب هازارد للفريق، بانتظار إتمام الفحوصات الطبية اللازمة".
وأضاف البيان "سيرتبط هازارد مع النادي بعقد للسنوات الخمسة المقبلة، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024".
ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة التي أبرمها ريال مدريد مع تشيلسي بشأن إتمام الصفقة.
بذلك، أصبح هازارد ثالث صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية، بعد البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي، والصربي لوكا يوفيتش من أينتراخت فرانكفورت الألماني.
يذكر أن هازارد لعب منذ انتقاله لتشيلسي 352 مباراة في مختلف البطولات مسجلًا 110 هدفًا، وساهم في صناعة 81 هدفًا، وحقق ستة ألقاب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "التعليم" تكشف عن إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية
» دعوى قضائية ضد أسقف متهم بارتكاب اعتداءات جنسية
» رسميا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع البلجيكي هازارد
» اغتصاب عاملات في المجال الصحي بالسودان
» اغتصاب فيليبينية بالكويت بعد إنهاء إجراءات وصولها
» معلومة هامة عن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني
» الجيش الجزائري يطرح خارطة طريق من 4 بنود
» بـ60 مليون دولار.. بإمكانك السفر إلى محطة ناسا الفضائية
» دراسة تكشف معلومة خطيرة عن بدانة المراهقين
» مفاجأة غير متوقعة حول مستقبل «النني» مع آرسنال
» الإمارات: لا حل للأزمة مع قطر إلا بهذا الأمر

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة