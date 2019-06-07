» بـ60 مليون دولار.. بإمكانك السفر إلى محطة ناسا الفضائية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، الجمعة، أنها ستسمح باستخدام محطتها للسياحة اعتبارا من بداية العام المقبل.



وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أنها ستفتح محطتها لمدة 30 يوما، أمام البعثات الفضائية الخاصة، مشيرة إلى أنها ستنظم رحلتين فضائيتين كحد أقصى كل عام.

