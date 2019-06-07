  • الجمعة 07 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:59 م
بحث متقدم
أرشيفية

«إعدام السيارات المتهالكة».. هل يقبل المصريون؟

ابوتريكة

والدة «أبوتريكة» تعود إلى مصر بعد زيارته في قطر

الذهب

لهذه الأسباب.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب

كومبارس

الدوبلير والكومبارس.. «ناس لها ملايين وناس تاخد ملاليم»

صلاح

اسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن رحيل«صلاح» و«ماني»

المجلس العسكري السوداني

«بن سلمان» و«قرقاش» و«دحلان» في زيارة غير معلنة إلى السودان

"كاف": القانون المصرى غير ملزم لنا

فضيحة جديدة تهز الـ «كاف» قبل انطلاق أمم إفريقيا

خليجي

إهانة خليجية.. ثري عربي «بينقط» المصريين من شرفة منزله

مطار الكويت

اغتصاب فيليبينية بالكويت بعد إنهاء إجراءات وصولها

اعتصام الثوار في السودان

المعارضة السودانية تتمسك بالعصيان.. هل لإثيوبيا علاقة بالأمر؟

اسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن رحيل«صلاح» و«ماني»

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

قيادي بالجماعة الإسلامية يكشف مفاجأة عن" الزمر"

#

محمد صلاح ينعي شهداء العريش

#

أسطورة "الريدز" يطالب برحيل "صلاح" وبقاء ماني

#

سر امتناع صلاح عن تسديد ركلة جزاء ليفربول أمس

المصريون

ليفربول

صلاح

مانى

أبدى جرايم سونيس، أسطورة ليفربول الأسبق، قلقه من رحيل السنغالي ساديو ماني ومحمد صلاح إلى برشلونة وريال مدريد، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد سونيس، أن سيناريو رحيل كل من محمد صلاح وساديو ماني عن ليفربول ليس صعبًا كما يتخيل البعض، حيث يخشى سونيس، الذي فاز بخمسة ألقاب في الدوري وثلاث كؤوس أوروبية مع ليفربول، أن يكون ريال مدريد وبرشلونة مهتمين بماني وصلاح في المستقبل القريب.

وقال سونيس، في تصريحات لصحيفة « إندبندنت» البريطانية: «ريال مدريد وبرشلونة يحاولان التعاقد مع صلاح وماني وأعتقد أن أحدهما سيُستهدف هذا الصيف».

وأضاف: «كلا الفريقين في مرحلة إعادة البناء في الوقت الحالي، ويحاولان اغراء النجوم الكبار في كل فرق العالم».

وتابع: «لقد رأينا ذلك في الماضي مع لويس سواريز وفيليب كوتينيو، وعلى الرغم من أنهم استمتعوا باللعب مع ليفربول، إلا أن رؤوسهم انقلبت عندما أرادهم برشلونة، سوف يحدث هذا مرة أخرى الآن مع صلاح وماني».

وأتم سونيس تصريحاته: «ليفربول فريق كبير وقد أثبتوا أنهم عادوا إلى الصدارة بعد بلوغهم نهائي دوري أبطال أوروبا لمدة عامين متتاليين، لكن الكثير من اللاعبين يجدون صعوبة في قول لا عندما يطاردك ريال مدريد وبرشلونة».

وقدم الثنائي اداءً مميزًا على مدار العاميين الماضيين مع الريدز، وتشاركا في جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بيير إيمريك أوباميانج من آرسنال هذا الموسم، حيث سجل 22 هدفًا لكل منهما.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة غير متوقعة حول مستقبل «النني» مع آرسنال
» الإمارات: لا حل للأزمة مع قطر إلا بهذا الأمر
» إيطاليا تتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم للشباب
» دولة عربية تفوز بعضوية مجلس الأمن
» اسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن رحيل«صلاح» و«ماني»
» المعارضة السودانية تتمسك بالعصيان.. هل لإثيوبيا علاقة بالأمر؟
» في ظروف غامضة.. اختفاء مدافع منتخب جنوب إفريقيا
» الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى أيك اليونانى
» في الجمعة الـ16.. الجزائريون ينددون باستمرار رموز نظام بوتفليقة
» الأهلي يستقر على خليفة «لاسارتي»
» "الأمم المتحدة" تصدر قرارًا غير متوقع عن أحداث السودان

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة