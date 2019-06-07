» اسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن رحيل«صلاح» و«ماني»

07 يونيو 2019 - 08:43 م

أبدى جرايم سونيس، أسطورة ليفربول الأسبق، قلقه من رحيل السنغالي ساديو ماني ومحمد صلاح إلى برشلونة وريال مدريد، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد سونيس، أن سيناريو رحيل كل من محمد صلاح وساديو ماني عن ليفربول ليس صعبًا كما يتخيل البعض، حيث يخشى سونيس، الذي فاز بخمسة ألقاب في الدوري وثلاث كؤوس أوروبية مع ليفربول، أن يكون ريال مدريد وبرشلونة مهتمين بماني وصلاح في المستقبل القريب.

وقال سونيس، في تصريحات لصحيفة « إندبندنت» البريطانية: «ريال مدريد وبرشلونة يحاولان التعاقد مع صلاح وماني وأعتقد أن أحدهما سيُستهدف هذا الصيف».

وأضاف: «كلا الفريقين في مرحلة إعادة البناء في الوقت الحالي، ويحاولان اغراء النجوم الكبار في كل فرق العالم».

وتابع: «لقد رأينا ذلك في الماضي مع لويس سواريز وفيليب كوتينيو، وعلى الرغم من أنهم استمتعوا باللعب مع ليفربول، إلا أن رؤوسهم انقلبت عندما أرادهم برشلونة، سوف يحدث هذا مرة أخرى الآن مع صلاح وماني».

وأتم سونيس تصريحاته: «ليفربول فريق كبير وقد أثبتوا أنهم عادوا إلى الصدارة بعد بلوغهم نهائي دوري أبطال أوروبا لمدة عامين متتاليين، لكن الكثير من اللاعبين يجدون صعوبة في قول لا عندما يطاردك ريال مدريد وبرشلونة».

وقدم الثنائي اداءً مميزًا على مدار العاميين الماضيين مع الريدز، وتشاركا في جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بيير إيمريك أوباميانج من آرسنال هذا الموسم، حيث سجل 22 هدفًا لكل منهما.