سبب اعتذار «صلاح» عن زيارة أطفال المنصورة

07 يونيو 2019 - 05:56 م

اعتذر النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، اليوم الجمعة، عن زيارته لمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة.

وقال أحمد الرفاعي مدير المستشفى: «في اتصال تليفوني اعتذر الأستاذ صلاح، والد الكابتن محمد صلاح، عن إتمام الزيارة للمستشفى خلال عيد الفطر المبارك وذلك بسبب المشاكل الكبيرة التي تعرض لها بسبب التزاحم الشديد أمام منزل العائلة وعدم قدرته على التحرك وفق خطته المسبقة».

وأضاف في الصفحة الرسمية لمدير عام مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة: «أنا اعتذر للأطفال الذين حملوني أمانة تبليغه بأنهم يريدون إتمام زيارته قريبًا، واضح إن تنظيم هذه الزيارة سيكون صعبًا، وشكرًا للمره الثانية وربنا يوفق الجميع لما يحب ويرضى».

يذكر أن اللاعب محمد صلاح، أهدى عددًا كبيرًا من تيشرتاته للأطفال المرضى بمستشفى أطفال المنصورة ووعد بزيارتهم بالمستشفى عند حضوره للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا لدعمهم وتلبية طلبهم.

وكان عدد من أطفال وحدة الكلي بالمستشفى ناشدوا اللاعب محمد صلاح، في مارس 2018، لزيارتهم وتفاعل اللاعب مع الدعوة وأجرى اتصالا بالأطفال ووعدهم بالزيارة وبتيشرتات تحمل توقيعه وقامت المستشفى برسم جرافيتي كبير لصلاح على مبنى العيادات الخارجية بطول 4 أدوار وزيلوها برسالة بالإنجليزية «We await for you Salah » وأخرى بالعربية تقول «بنحبك يا صلاح تعالي زورنا».