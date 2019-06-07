» مدافع ليفربول يزاحم «صلاح» على الكرة الذهبية

07 يونيو 2019 - 05:40 م

بات فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الهولندي، أبرز المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية هذا الموسم.

ونجح فان دايك فى قيادة "الريدز" للحصول على لقب دورى أبطال أوروبا، بعد تخطى توتنهام بثنائية فى نهائى البطولة، الذى أقيم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، فى العاصمة الإسبانية مدريد.

كما قاد المدافع الهولندى منتخب بلاده للعبور إلى نهائى دورى الأمم الأوربية فى نسخته الأولى، بعد الفوز على إنجلترا بنتيجة 3-1، فى نصف النهائى.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل"، أن ليونيل ميسى يأتى فى المركز الثانى، وساديو مانى، نجم ليفربول، بالمركز الثالث، كمرشحين لنيل الكرة الذهبية.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب الدولى المصرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول، مرشح أيضًا للحصول على الكرة الذهبية، بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو ورحيم سترلينج.