الأهلي يستقر على خليفة «لاسارتي»

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المصريون

الاهلى

لاسارتي

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، على التعاقد مع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من أجل تولي تدريب الفريق في الموسم المقبل بالنادي الأهلي خلفًا للاوروجواياني مارتي لاسارتي، المهدد بالرحيل من القلعة الحمراء بنهاية الموسم.

وتوصل مسئولو الأهلي في سرية تامة مع المدرب من أجل معرفة رأيه في تدريب الفريق ومعرفة طلباته المادية، حيث ووجد مسئولو القلعة الحمراء موافقة مبدئية من المدرب كما أن هناك تقاربا في وجهات النظر من حيث المقابل المادي.

وتنتظر أدارة النادي الأهلي حسم الملف خلال الايام القليلة المقبلة قبل معسكر النمسا يوليو المقبل.

ويتولى المدير الفني إيفانكوفيتش تدريب فريق بيرسبوليس الإيراني منذ عام 2015، وقاده لنهائي دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام كاشيما انتلرز الياباني، لكن الفريق الايراني حل في المركز الأخير في مجموعته هذا الموسم خلف السد القطري والأهلي السعودي وباختاكور الأوزبكي.


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