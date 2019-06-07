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برلماني: آن الأوان لوضع آلية دولية لمواجهة الإرهاب

الحياة السياسية

النائب إبراهيم عبدالوهاب
النائب إبراهيم عبدالوهاب

حسن علام- متابعات

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العلاقات الخارجية

قال النائب إبراهيم عبدالوهاب، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى تكاتف دولي لمواجهتها، والقضاء عليها، بعد أن استشرى وأصبح الجميع في غير مأمنٍ من شروره، وهو التهديد الأول لمساعى تحقيق التنمية، الأمر الذي يستلزم تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التى تمارس الإرهاب، أو الدول التى تغض الطرف عنه، بل فى حالات فجة تقوم بدعمه كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية.

وأوضح النائب، في تصريح له اليوم، أن مصر أول من نبهت لمخاطر الإرهاب وعانت منه سنوات ومازالت، وهي تواجه الإرهاب نيابة عن العالم، وفقدت المئات من خيرة أبنائها، وسط صمت وتخاذل المجتمع الدولي، لذا آن الأوان ليتحمل الجميع مسئولية المواجهة.

وأكد: "أبدًا لن تنال هذه الشرذمة من مصر فقد عقد شعبها العزم على أن يسحق تحت أقدامه كل من يريد جذبة للوراء أو يعوقه عن مواصلة مسيرة التنمية".


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