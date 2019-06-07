شاهد.. "صلاح" يبدأ جولة استجمام قبل الانضمام للمنتخب

07 يونيو 2019 - 02:44 م

بدأ اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، فترة الاستجمام والراحة قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ونشر "صلاح" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له فى البحر.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري، لتجهيز استقبال خاص لمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي الذي سينضم للمعسكر منتصف الأسبوع المقبل، بعد موافقة أجيري علي منحه راحة إضافية بعد وصوله للقاهرة قادمًا من إنجلترا في أعقاب فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه الإنجليزي.

شاهد..





