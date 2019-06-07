سر عدم تفجير منفذ هجوم العريش لنفسه

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن الإرهابيين مزروعين وسط المدنيين، وهناك دول تمدهم بالمال والسلاح، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية تعيش حالة ديستوبيا، أي حالة من الفوضى والعنف والتخريب.





وأشار "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن العمليات الإرهابية التي يقومون بها يائسة، مضيفا :" الإرهاب يريد أن يرسل رسالة أنه مازال له قلب ينبض، ويخبر داعميه ومموليه أنه مازال موجود.



