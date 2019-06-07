سر عدم تفجير منفذ هجوم العريش لنفسه

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الإرهاب

محمد الشهاوي

مصر الأولي

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن الإرهابيين مزروعين وسط المدنيين، وهناك دول تمدهم بالمال والسلاح، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية تعيش حالة ديستوبيا، أي حالة من الفوضى والعنف والتخريب. 

وأشار "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن العمليات الإرهابية التي يقومون بها يائسة، مضيفا :" الإرهاب يريد أن يرسل رسالة أنه مازال له قلب ينبض، ويخبر داعميه ومموليه أنه مازال موجود. 

وتابع مستشار كلية القادة والأركان، بأن أحد منفذي الهجوم على كمين العريش كان يرتدي حزامًا ناسفًا، ولم ينفجر، لان معتقداتهم بدأت تتغير ويفقدوا الثقة في القادة ، فقد قتل الإرهابي بأيدي أفراد الكمين قبل أن يفجر الإرهابي نفسه، مما يؤكد على يقظة القوة الأمنية. 

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