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فضيحة طلابية تهز إسرائيل

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اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا داخل فيللا بالغردقة
اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا داخل فيللا بالغردقة

وكالات

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أفصح تقرير إسرائيلي عن فضيحة طلابية هزت دولة الاحتلال الإسرائيلي حيث أقام طالب من سكان نهاريا يبلغ من العمر 21 عامًا علاقة جنسية مع طفلة عمرها 12 عامًا.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الجمعة، إنه ألقى القبض على الشاب بعد أن أقام علاقة حميمة مع طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا رغم علمه بصغر سنها.

واعتقلت الشرطة طالبًا إسرائيليًا يبلغ من العمر 21 عامًا من مدينة نهاريا صباح يوم الجمعة بعد علاقة حميمية مع طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا من منطقة طبريا.

وبدأت الشرطة بالتحقيق في هذه القضية بعد أن أبلغت مستشارة التعليم في مدرسة القصر بأن هناك شيئا ما غريب يحدث للطفلة.

وأثناء استجواب الطفلة، لم تكشف عن علاقتها بالشاب، واستمر محقق الشرطة في التحقيق في الحادث لمنع الاعتداء الجنسي على الأطفال وإساءة معاملتهم.


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