  • الجمعة 07 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:31 م
بحث متقدم
اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا داخل فيللا بالغردقة

فضيحة طلابية تهز إسرائيل

رانيا يوسف تطيح بمختار

شاهد.. رانيا يوسف تطل على جمهورها بملابس غريبة

الإعلامية سارة دندراوي

"أنت مالك".. تحرج إعلامية شهيرة على الهواء

الداخلية

تفاصيل إحباط محاولة إطلاق نار على كمين بشمال سيناء

صلاح

قرار هام من "الجبلاية" بشأن صلاح

ارشيفية

17 جثة ترعب الإمارات

لاسارتي

الأهلي يخطط لـ"غربلة" قائمته استعدادًا للموسم الجديد

وصول سفن محملة بالبوتاجاز والسيارات للسويس

مفاجأة في تقرير السعودية والإمارات بشأن هجمات السفن

مباراة الترجي والوداد

الترجي يكشف سرًا خطيرًا عن قرار الكاف بشأن لقاء الوداد

أرشيفية

أسرار خطيرة عن احتلال الحرم المكي عام 1979

جهاز الفراعنة يجهز للاحتفال بـ"صلاح"

الرياضة

صلاح
صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

استقالة رئيس المخابرات السودانى

المنتخب

محمد صلاح

الجهاز الفنى

خافيير أجيري

الننني

قرر الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التجهيز لاستقبال خاص للنجم العالمي محمد صلاح نجم المنتخب المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي.

ومن المقرر أن ينضم صلاح للمعسكر منتصف الأسبوع المقبل، بعد موافقة أجيري علي منحه راحة إضافية بعد وصوله للقاهرة قادمًا من إنجلترا في أعقاب فوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه الإنجليزي.

كان أجيري أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» نيمار على كرسي متحرك بعد اتهامه بالاغتصاب
» عالم مصريات: "لو حد عطس في الشرقية هيطلع آثار"
» إطلالة مثيرة لـ "سما المصري" في العيد
» بالفيديو.. ببغاء يغني "مو صلاح"
» أمني: أهالي الإرهاب موافقون على تصفيتهم
» روسيا تمنح هواوي "قبلة" الحياة
» تفسير رؤية الخيل
» جهاز الفراعنة يجهز للاحتفال بـ"صلاح"
» دراسة تكشف هذا الأمر الخطير عن الأطعمة المصنعة
» الكشف عن "سر خطير" بشأن الموناليزا
» ارتفاع قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 113

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار