» أمني: أهالي الإرهاب موافقون على تصفيتهم

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الإرهابيين لديهم هدف سياسي، وليس دينيًا، والأطراف المستفيدة معروفة.
وأضاف "سالم"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز " الفضائية، أن التحجج بأن الظروف الاقتصادية والمعيشية لأسر الإرهابيين هي السبب لتحولهم لإرهابيين أمر خاطئ.
وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن المواطنين في سيناء كانوا يمرون بظروف أصعب من الآن، ولم يكن بها إرهابي واحد، معقبًا: "الإرهابيون في سيناء يتعدوا على الصوابع، وأهاليهم عارفينهم ومتبريين منهم وموافقين على محاسبتهم و تصفيتهم ".