الترجي يكشف سر خطير عن قرار الكاف بشأن لقاء الوداد

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الاتحاد المغربى

أعلن رياض يتنور رئيس فرع الكرة بنادي الترجي التونسي انه لم يصله قرار رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن اعادة مباراة الوداد المغربي.

وقرر كاف أمس إعادة مباراة الترجي والوداد على أرض محايدة، معللًا إلغاء نتيجة المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي في تونس، بغياب الظروف الأمنية المناسبة.

وقال رياض بنور في تصريحات تليفزيونية: "الترجي كوَّن هيئة دفاع للتركيز على هذا الملف، وسنعمل كل ما في وسعنا للدفاع عن حقوق فريقنا، وللرد على قرار ظالم أسس له الاتحاد الافريقي قانونيًا كما أراد من خلال تغيير الحقائق".

وأضاف: "بعد أن انطلقوا من موضوع "الفار" نجدهم يريدون الإساءة لأمن البلاد وأنا أتحدى ليس أفراد بعثة الوداد، بل أي فرد من جماهير الفريق المغربي التي جاءت إلى تونس، أتحداهم أن يكون أي فرد منهم قد تعرض للمضايقة في طريقه إلى الملعب وخلال اللقاء وبعد نهايته، أو أثناء مغادرة الملعب".

وتابع رياض بنور: "ما أقلقنا حقًا هو القول إنه تم اتخاذ القرار بالإجماع، فلو كان كذلك لماذا امتد الاجتماع إلى يومين، وكل تلك الساعات للخروج بهذا القرار المقتضب؟".

وأتم: "عندما يصلنا الإخطار الرسمي بالقرار سيكون لدينا ردًا صريحًا، وأشكر الاتحاد التونسي لكرة القدم الذي كان معنا منذ الخطوة الأولى، وقام بالمرافعة عنا خلال الجلسة.. تونس بلد كبير له رجال يدافعون عنه، وعن أمنه، وللكرة التونسية اتحاد قوي قادر على الدفاع عنها".


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