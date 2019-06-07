سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

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البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 7 يونيو.

وسجل أعلى سعر له في مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر عند مستوى 16.80 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.

كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك (التجاري الدولي CIB – كريدي أجريكول – عَودة - الإسكندرية) عند مستوى 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى في بنكي الأهلي المصري ومصر نحو 16.73 جنيه للشراء و16.83 جنيه للبيع، بينما سجل بالمصرف المتحد نحو 16.7 جنيه للشراء و16.8 جنيه للبيع.


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