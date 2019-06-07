الارصاد تحذر المواطنين من طقس ثالث أيام العيد

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حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من طقس ثالث أيام العيد، مشيرا الى أن هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم الجمعة.

وقال "عبد العال"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار" : "إن حالة التحسن في الطقس مستمرة حتى يوم الأحد المقبل".

وناشد ، المتواجدون على الشواطىء الشمالية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال الفترة ما بين 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، معلقا : "خليكم تحت الشمسية في هذا التوقيت".


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