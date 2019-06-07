» ارتفاع قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 113

07 يونيو 2019 - 12:07 ص

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، مساء الخميس، ارتفاع عدد القتلى إلى 113 شخصًا، جراء قيام الأمن بفض اعتصام العاصمة الخرطوم الإثنين وما تلا ذلك من أحداث.



وقالت اللجنة في بيان، نشرته عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، إنه "نسبة لفقدان شبكات التواصل والتضييق الأمني على الكادر الطبي فقد وصلنا متأخرًا تأكيد ارتقاء 5 شهداء منذ الأمس".



وأوضحت أن "4 منهم بمدينة بورتسودان وشهيد بالخرطوم كان في العناية المكثفة".



وأضافت "بهذا يزداد عدد شهدائنا الذين تم حصرهم بواسطة الأطباء إلى 113".



كما أشارت إلى "صعوبة الحصر في ظل التضييق الأمني الخانق وانقطاع خدمة الانترنت عن السودان نهائياً".



والأربعاء، أعلنت اللجنة ارتفاع عدد القتلى في عملية الفض ارتفع إلى 108، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.



فيما أعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق الخميس، ارتفاع عدد الضحايا جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها مقر الاعتصام إلى 61 قتيلا.

