  • الجمعة 07 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:14 ص
بحث متقدم
البشير

تفاصيل محاولة تهريب "البشير" من السجن

أحمد أحمد

تطورات جديدة بشأن التحقيق مع أحمد أحمد في فرنسا

الأرصاد.. طقس حار

"الأرصاد" تحذر من هذا الأمر الخطير ثالث أيام العيد

جامعة القاهرة

"التعليم العالي" تكشف حقيقة مد إجازة العيد

حادث سير

مصرع 17 شخصا إثر تعرض حافلة عُمانية لحادث مروع بدبي

السودان

المعارضة السودانية تتخذ قرارًا مصيريًا تجاه المجلس العسكري

غرق طلاب

بالأسماء.. غرق 3 طلاب ببحر جمصة في ثاني أيام عيد الفطر

كأس الأمم

رسميا.. 5 حكام مصريين في القائمة النهائية لأمم أفريقيا

حركة حماس

أمريكا تسلم عالما فلسطينيا لإسرائيل. وحماس تعلق

أحمد أحمد

أول تعليق من الفيفا على توقيف رئيس الاتحاد الأفريقي بفرنسا

الشرطة السودانية تكشف:

تفاصيل محاولة تهريب "البشير" من السجن

عرب وعالم

البشير
البشير

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إحباط محاولة فاشلة لتهريب البشير من محبسه

#

ضبط كمية كبيرة من الدخان المعسل قبل تهريبها بميناء دمياط

#

إحباط تهريب سبائك ذهبية داخل تكييف أتوبيس قادم من السودان

#

إحباط محاولة تهريب طلقات نارية محرمة دوليًا

أقرت الشرطة السودانية، الخميس، بمحاولة من سمتهم "فئات خارجة عن القانون" تهريب رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، من سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في بيان للشرطة، نقلته وكالة الأنباء السودانية، بعد نفيها ذلك الأربعاء، على خلفية ما تداولته وسائل إعلام بشأن إفشال محاولة تهريب البشير، ورموز نظامه من السجن.
وقالت الشرطة إن "بعض الفئات الخارجة عن القانون استهدفت مقار وأقسام الشرطة بالعاصمة وبعض الولايات، وحاولوا حرقها وإتلافها وإفراغ الحراسات من المتهمين".
كما أشارت إلى "محاولة اقتحام سجن كوبر، وإطلاق سراح رموز النظام السابق"، دون مزيد من التفاصيل.
وحذر البيان من أن "هذا المسلك والاتجاه يعد مؤشرا خطيرا وإهدارا لسيادة وحكم القانون، وكل من يشارك فيه يقع تحت طائلة القانون".
والأربعاء، نقلت وسائل إعلام عربية عن مصادر مطلعة (لم تسمها)، أنباء عن إحباط القوى الأمنية محاولة لتحرير البشير، ورموز نظامه من سجن كوبر.
وقالت المصادر ذاتها، إن ما يفوق 100 عنصر من كتائب النظام السوداني المخلوع، هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعضهم.
فيما ردت الشرطة وقتها، أن ما تردد بشأن المحاولة "عارٍ من الصحة".
وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزل البشير، واعتقل على خلفية احتجاجات شعبية ضد حكمه، وأعلن وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، آنذاك، اقتلاع نظام عمر البشير، والتحفظ على رأسه في مكان آمن، وتعطيل الدستور. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة تكشف هذا الأمر الخطير عن الأطعمة المصنعة
» الكشف عن "سر خطير" بشأن الموناليزا
» ارتفاع قتلى فض اعتصام الخرطوم إلى 113
» مترو الأنفاق يرفع حالة الطوارئ استعدادا لهذا الأمر
» اختطاف طالبتين كنديتين في غانا
» ترامب: الولايات المتحدة وفرنسا متفقتان بشأن إيران
» بالصور.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بالقدس للمطالبة بحقوق الشواذ
» إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في انفجار أسطوانة غاز بالبحيرة
» «عباس» يعزي رئيس الاحتلال الإسرائيلي في وفاة زوجته
» فضل صيام "الستّة البيض" وجواز تفرقها عن بعضها؟
» «مميش»: واحدة من أكبر سفن العالم تعبر قناة السويس اليوم

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار