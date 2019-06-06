تطورات جديدة بشأن التحقيق مع أحمد أحمد في فرنسا

06 يونيو 2019 - 11:12 م

أعلن نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد شوبير، إطلاق سراح رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه في باريس.



وقال شوبير، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، «مثل ما أكدنا إطلاق سراح أحمد أحمد الآن بعد التحقيق معه في فرنسا».



وكان شوبير، أعلن انتهاء التحقيقات مع أحمد أحمد، وأنه لا يوجد أي دليل يدين رئيس الكاف، مؤكدا ـنه سيحضر افتتاح كأس العالم للسيدات غدًا على ملعب الأمراء بباريس.

