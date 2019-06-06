واشنطن تتسلم مواطنين مرتبطين بـ"داعش" في سوريا

أعلنت الولايات المتحدة، تسلمها مواطنين المرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تسلمت عدة نساء و6 أطفال مرتبطين بداعش، من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، الذي يطلق على نفسه اسم "قوات سوريا الديمقراطية".

