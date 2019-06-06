جنوب إفريقيا تدعو إلى تسليم السلطة للمدنيين في السودان

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عاجل.. الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية السودان

دعت جنوب إفريقيا، الخميس، إلى ضرورة نقل السلطة للمدنيين بالسودان "في أقرب وقت ممكن".
ورحب مندوب جنوب إفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جيري ماتجيلا، ترحيب بلاده بقرار الاتحاد الإفريقي، الخميس، تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين.
وفي تصريحات صحفية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال ماتجيلا "جنوب إفريقيا تتفق مع قرار تعليق عضوية السودان، وتدعو إلى ضرورة نقل السلطة إلى حكم مدني في أقرب وقت ممكن".
كما دعا الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات "لأنه بسبب هذا الوضع الخطير، وهذا التطور المؤسف الذي قتل فيه أكثر من 100 شخص أجبر الاتحاد الإفريقي على اتخاذ هذا الموقف".
ويأتي قرار تعليق عضوية السودان، قبل انتهاء مهلة 60 يومًا التي منحها الاتحاد الإفريقي، مطلع مايو/أيار الماضي، للمجلس العسكري، لتسليم السلطة لحكومة انتقالية.
و"مجلس السلم والأمن" الإفريقي مكلف بحفظ السلام والاستقرار، وجرى إنشاؤه كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في يوليو/ تموز 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2003. 
وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك عن مقتل 35 شخصاً على الأقل. 
ومساء الأربعاء، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، ارتفاع عدد القتلى إلى 108 أشخاص جراء قيام الأمن بفض اعتصام العاصمة الخرطوم وما تلا ذلك من أحداث.
فيما أعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس، أن عدد القتلى جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها مقر الاعتصام 61. 

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