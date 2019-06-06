"أبو مازن" يعزي نظيره الإسرائيلي بوفاة زوجته

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عباس ورؤوفين ريفلين
عباس ورؤوفين ريفلين

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هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، معزيا بوفاة زوجته، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأعرب عباس خلال اتصال هاتفي، عن تعازيه لريفلين، "راجيا العلي القدير أن يلهمه وعائلة الراحلة، جميل الصبر وحسن العزاء".
وشكر ريفلين، عباس على اتصاله، وقدم له التهاني بمناسبة عيد الفطر.
ومطلع يونيو/ حزيران 2018، تلقى عباس اتصالا من ريفلين، هنأه فيه بحلول شهر رمضان، وبتماثله للشفاء، إثر إصابة الأول بالتهاب رئوي حاد، مكث على إثره عدة أيام لتلقي العلاج.
ومنذ نهاية أبريل/ نيسان من العام الماضي، توقفت اللقاءات الرسمية بين الجانبين، إثر توقف المفاوضات السياسية. -

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