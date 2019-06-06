» ترامب: الولايات المتحدة وفرنسا متفقتان بشأن إيران

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قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، من شأن الخلافات مع فرنسا حول إيران، قائلا إن واشنطن وباريس متفقتان على أن طهران"يجب ألا تمتلك أسلحة نووية".
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع نظيره إيمانويل ماكرون، في مدينة كاين غربي فرنسا، على هامش إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لإنزال الحلفاء في النورماندي.
وكرر ترامب عرضه بإعادة فتح مفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وخاطب الرئيس الفرنسي قائلا: "كلانا متفقان على ضرورة عدم امتلاك إيران أسلحة نووية".
بدوره، أيد ماكرون ضرورة فتح مفاوضات جديدة مع طهران.
وتأتي التصريحات وسط توتر بين إيران والولايات المتحدة، تصاعد منذ انسحاب واشنطن عام 2018، من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على طهران.
وتضاعف التوتر في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخبارية حول استعدادات محتملة من قبل إيران، لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

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